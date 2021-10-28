На Донбассе активизировались боевики: сбросили неизвестное взрывное устройство и убили нашего бойца

На Донбассе активизировались боевики: сбросили неизвестное взрывное устройство и убили нашего бойца

Ситуация на Востоке остается напряженной.

За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Боевики стреляли:

Вблизи Гранитного оккупанты дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского и Водяного наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

Недалеко от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.

Возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

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