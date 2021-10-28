На Донбассе активизировались боевики: сбросили неизвестное взрывное устройство и убили нашего бойца

Ситуация на Востоке остается напряженной.
За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Боевики стреляли:
- Вблизи Гранитного оккупанты дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- В направлении Луганского враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
- Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
- В сторону Новолуганского и Водяного наемники применили ручные противотанковые гранатометы.
- Недалеко от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.
- Возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.
- Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.