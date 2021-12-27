На Донбассе боевик-рецидивист "под кайфом" пытался пересечь линию столкновения

На Донбассе боевик-рецидивист "под кайфом" пытался пересечь линию столкновения

Как оказалось, кроме службы в рядах НВФ, мужчина имел еще и криминальное прошлое.

В понедельник, 27 декабря, в Луганской области украинские военные задержали боевика так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

40-летний террорист в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций. Одет он был в российскую форму и имел при себе "паспорт" так называемой "ЛНР".

Украинские защитники задержали боевика и передали СБУ. Как оказалось, кроме службы в рядах НВФ, у мужчины было еще и криминальное прошлое. С 2006-го по 2012 год он отбывал наказание в тюрьме за умышленное убийство.

"Идут следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности задержанного", — отметили в штабе ООС.

Напомним, что на Донбассе боевики ранили двух украинских военных: бойцы в тяжелом состоянии.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска в Украине "утопят в крови".

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