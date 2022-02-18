На Донбассе боевики 60 раз открывали огонь: где зафиксированы обстрелы

На Донбассе боевики 60 раз открывали огонь: где зафиксированы обстрелы

Оккупанты применяли тяжелое вооружение.

За прошедшие сутки, 17 февраля, на Донбассе российские оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня, 43 из них — с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Один украинский военный получил ранение, еще один – боевое травмирование. Также ранения получили двое мирных жителей.

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Из собственных источников в Генштабе ТСН.ua сообщили, что потери российско-оккупационных войск за минувшие сутки составили 3 человека: санитарные (300 раненых), (3 – 6 омсп 2 АК, небоевые, обстоятельства уточняются).

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС в утренней сводке, российские оккупанты стреляли из артиллерии 122-го калибра, минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, вооружения танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы фиксировали вблизи Новотошковского, Водяного, Трудовского, Старогнатовки, Лобачевого, Южного, Майорска, Новоселовки Второй, Луганского, Старого Айдара, Марьинки, Светлодарска, Троицкого, Попасной, Зайцево, Новозвановки, Станицы Луганской, Песков, Авдеевки, Широкиного других населенных пунктов.

Также в Донецкой области зафиксировали пролет БПЛА оккупантов, вероятно, "Орлан-10", пересекшего линию разграничения.

"От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один – боевое травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное", – сообщили в штабе.

С начала 18 февраля русские оккупанты шесть раз открывали огонь.

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Напомним, 17 февраля российские боевики устроили несколько десятков обстрелов на Донбассе, в том числе обстреляли здание детсада в Станице Луганской. В тот момент малыши находились в детском саду, но не пострадали. В то же время две женщины претерпели контузии. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители возбудили дело по факту обстрела детсада в Станице Луганской по статье 438 Уголовного кодекса – Нарушение законов и обычаев войны.