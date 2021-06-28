На Донбассе боевики четыре раза нарушали "тишину": один боец ООС получил осколочное ранение

Воина транспортировали в лечебное учреждение, его состояние — удовлетворительное.
За прошедшие сутки, 27 июня, на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом 28 июня в утренней сводке сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.
Так, возле поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 120 и 82 калибров. Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов.
На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого — удовлетворительное.
На севере Луганщины зафиксировано пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.
Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра 28 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.