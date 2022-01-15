На Донбассе боевики допустили утечку химикатов и могут использовать это для нападения — разведка

На Донбассе боевики допустили утечку химикатов и могут использовать это для нападения — разведка

Химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке Украины.

В оккупированной Горловке на химическом предприятии "Концерн Стирол" из привезенных российскими военными емкостей произошла утечка химических веществ. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что это может привести к экологической катастрофе на востоке Украины, а в последствии поводом для новой агрессии России против Украины.

Об этом сообщили на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Уточняется, что после привоза на "Концерн Стирол" емкостей с аммиаком из-за нарушения герметичности они начали выпускать ядовитые вещества в воздух.

"Российская оккупационная администрация потеряла контроль над химическими препаратами, завозимыми на временно оккупированные территории Украины. Химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке нашего государства", — говорится в сообщении.

Разведка считает, что эта техногенная катастрофа может быть использована с тем, чтобы обвинить Украину в применении ядовитых химических веществ. В свою очередь, такое обвинение может являться поводом для расширения российской агрессии.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Россия планирует совершить военное вторжение в Украину ориентировочно в середине января — середине февраля 2022 года. Перед этим Кремль задумал совершить масштабную провокацию, чтобы обвинить украинских военных и оправдать агрессию.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на заседании сказал, что риск войны в Европе наибольший за 30 лет.

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