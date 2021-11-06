На Донбассе боевики "глушат" беспилотники миссии ОБСЕ и стягивают боевую технику

На Донбассе боевики "глушат" беспилотники миссии ОБСЕ и стягивают боевую технику

Наблюдатели не могут выполнять свою работу.

Представители вооруженных формирований РФ на Донбассе препятствуют работе патрулей Миссии на оккупированных территориях.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, на блок-посте возле Старомихайловки члены вооруженных формирований РФ остановили патруль СММ, не позволив наблюдателям проехать в населенный пункт. Также был задержан патруль СММ на блок-посте вооруженных формирований РФ вблизи участка разведения №3 в районе Петровское.

В последние два дня беспилотные летательные аппараты Миссии во время выполнения наблюдательных полетов систематически подвергались влиянию средств радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований РФ в районе оккупированных Новокиевки, Озаряновки, Огульчанска и Гольмовского.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали 285 единиц бронетанкового и артиллерийского вооружения вооруженных формирований РФ, размещенных вне определенных районов отвода. В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ было обнаружено 284 единицы боевой техники.

Ранее сообщалось, что в течение пятницы, 5 ноября, на передовой в Донбассе поддерживаемые Россией боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, в шести случаях из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В ночь на субботу, 6 ноября, обошлось без обстрелов.

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