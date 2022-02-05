На Донбассе боевики нарушили тишину и ранили украинского военного

Ситуация на фронте изменилась.
Сегодня, 5 февраля, российские оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия вблизи Пищевика. Один украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное", — сообщили в штабе.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 4 февраля, обстрелы не зафиксировали. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных Сил.
Напомним, CNN опубликовало новые спутниковые снимки, свидетельствующие о продолжении наращивания сил России у границ Украины. Сделала фотографии американская компания "Максар Текнолоджис". На снимках, кроме военной техники, видно увеличение количества палаток и укрытий.
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