На Донбассе боевики нарушили тишину и ранили украинского военного

На Донбассе боевики нарушили тишину и ранили украинского военного

Ситуация на фронте изменилась.

Сегодня, 5 февраля, российские оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия вблизи Пищевика. Один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное", — сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 4 февраля, обстрелы не зафиксировали. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных Сил.

Российские оккупанты ранили на Донбассе украинского военного | Новости с фронта

Напомним, CNN опубликовало новые спутниковые снимки, свидетельствующие о продолжении наращивания сил России у границ Украины. Сделала фотографии американская компания "Максар Текнолоджис". На снимках, кроме военной техники, видно увеличение количества палаток и укрытий.