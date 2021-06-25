На Донбассе боевики обстреляли автомобиль украинских наблюдателей: было сорвано миссию Красного Креста (фото)

Оккупанты выпустили более 50 мин.

На Донбассе в зоне ООС поддерживаемые Россией боевики обстреляли автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Нападение на транспортное средство произошел утром 24 июня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, оккупанты совершили обстрел из запрещенных минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. В общем враг выпустил 52 мины. В результате обстрела осколками и пулями был поврежден автомобиль наблюдательного группы "Новотошковское" Украинской стороны СЦКК. К счастью, украинские воины не пострадали.

В штабе отмечают, что боевики вели обстрел из района населенного пункта Донецкий, где в последнее время фиксировались инженерные работы со стороны российско-оккупационных войск. Кроме того, враг открыл огонь именно во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного Комитета Красного Креста, проходивших зеркально в указанных районах. Представителям гуманитарной миссии пришлось покинуть опасный район.

Также читайте На оккупированном Донбассе боевики с нарушением разместили танки и обстреляли беспилотник ОБСЕ

"УС СЦКК отмечает, что несмотря на запрет применения минометов калибра 82 мм, российско-оккупационные войска продолжают применять запрещенное оружие, которое несет прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Такие действия свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ соблюдать достигнутых соглашений и направлены на дальнейшую эскалацию по всей линии разграничения. Российско-оккупационные войска сознательно прибегают к провокационным обстрелов, увеличивая количество нарушений с применением запрещенного вооружения", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Донбассе боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ и, в частности, сотрудникам организации не дают доступа к объектам на "земле", заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид. По словам Шмид, ОБСЕ сделает все возможное для урегулирования ситуации на востоке Украины. При этом она отмечает, что для этого нужно, чтобы все стороны, подписавшие Минские соглашения, "переподтвердили свои обязательства и с новой силой взялись за их выполнение".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку