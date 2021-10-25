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На Донбассе боевики палят из запрещенного вооружения

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На Донбассе боевики палят из запрещенного вооружения

УНИАН

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

За прошедшие сутки, 24 октября, зафиксировано четыре нарушений я режима прекращения огня: один раз вооруженные формирования РФ использовали запретное минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в возведении 25 октября.

В сторону Каменки боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Неподалеку Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Майского оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Новоселовка Вторая — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, отметили в штабе. "На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, заставив его прекратить огневую активность", — говорится в сводке.

Как сообщалось, командующий Сил специальных операций ВСУ генерал-майор запаса Григорий Галаган считает, что Украина должна быть готова к вторжению России в каждой области, и подчеркивает важность организации вероятного движения сопротивления.

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