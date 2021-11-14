На Донбассе боевики применили запрещенное оружие: есть раненые украинские бойцы

На Донбассе боевики применили запрещенное оружие: есть раненые украинские бойцы

Ранение получил водитель-санитар – он в тяжелом состоянии, еще один раненый военный в удовлетворительном состоянии в больнице.

За минувшие сутки, 13 ноября, российско-оккупационные войска на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружением. В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Сейчас он находится в лечебном заведении, состояние его здоровья – удовлетворительное. Также ранение получил водитель-санитар, он в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает пресс-служба штаба Операция объединенных сил.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе населённого пункта Чермалик противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Около населенного пункта Гнутово российские наемники обстреляли позиции украинских бойцов из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Катериновки, что на Луганщине, оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — отметили в штабе.

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