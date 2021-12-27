На Донбассе боевики ранили двух украинских военных: бойцы в тяжелом состоянии

На Донбассе боевики ранили двух украинских военных: бойцы в тяжелом состоянии

Оккупанты открывали огонь возле Нью-Йорка, Новозвановки, Новолуганского, Марьинки и Красногоровки.

С начала этих суток, 27 декабря, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Террористы открывали огонь:

В направлении Нью-Йорка трижды из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Вблизи Новозвановки – из противотанковых ракетных комплексов;

В районе Новолуганского — из автоматических станковых гранатометов;

Вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм;

В окрестностях Красногоровки и Майского Донецкой области — из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Гнутового оккупанты использовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате действий врага двое украинских военнослужащих получили ранения. Воинов эвакуировали в больницу. Состояние их здоровья тяжелое.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска в Украине "утопят в крови".

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