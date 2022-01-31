На Донбассе боевики ранили мирного жителя, который рыбачил вблизи Светлодарска

Раненый боевиками мужчина в больнице.
На Донбассе 31 января поддерживаемые Россией оккупационные войска обстреляли окрестности Светлодарска, ранив местного жителя.
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Российско-оккупационные войска продолжают производить коварные обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения.
Известно, что вооруженные формирования Российской Федерации стреляли из стрелкового оружия по направлению временно оккупированного поселка Лозовое в сторону Светлодарска. Боевики выпустили 5 очередей из автоматического оружия.
В результате вражеского обстрела ранения получил житель города Светлодарск 1953 года рождения. У мужчины огнестрельное шаровое сквозное ранение мягких тканей правого бедра.
В момент обстрела он рыбачил вблизи Углегорского водохранилища. Пострадавшего госпитализировали в Светлодарскую городскую больницу.
В Генштабе ВСУ отметили, что боевики еще раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей, подтвердив свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса.
Как сообщалось, в Водяном, что на самой линии фронта, самоселы топят снег из- за отсутствия воды и живут в разбитых домах.
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