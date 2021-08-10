На Донбассе боевики ранили трех украинских военных: один из них в тяжелом состоянии

Раненые украинские военные под наблюдением врачей.
На Донбассе в зоне ООС сегодня, 10 августа, в результате обстрела боевиков ранения получили трое украинских защитников. Один из бойцов в тяжелом состоянии.
Об этом говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Восток".
Отмечается, что поддерживаемые Россией боевики во вторник в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате трое бойцов ВСУ получили огнестрельные осколочные ранения.
Раненым украинским защитникам оперативно оказали первую медицинскую помощь, после чего их транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина тяжелое, двоих — удовлетворительное.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Между тем, в течение 9 августа зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.
Как сообщалось, боевики на Донбассе из артиллерии обстреляли Красногоровку и ее окрестности. Среди местных есть раненые.