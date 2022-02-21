На Донбассе боевики снова открывали огонь по украинским позициям: военные ООС ранены

Раненым военнослужащим оказали необходимую медицинскую помощь.
На Донбассе поддерживаемые Россией боевики 21 февраля в очередной раз нарушили режим прекращения огня, ранив украинского военного. Еще один защитник взорвался на неизвестном устройстве.
Об этом сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук на брифинге 21 февраля.
Пострадавшим оказана медицинская помощь, их эвакуировали в госпитали.
"В результате обстрела один военнослужащий получил боевое травмирование, состояние его здоровья удовлетворительное. Еще один воин получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете, состояние его здоровья тяжелое", — сообщил Ковальчук.
Кроме того, по данным штаба ООС, российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток 32 раза открывали огонь.
"По состоянию на 16 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 32 нарушения режима прекращения огня. 31 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", — отметил Ковальчук.
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