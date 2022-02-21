На Донбассе боевики снова открывали огонь по украинским позициям: военные ООС ранены

На Донбассе боевики снова открывали огонь по украинским позициям: военные ООС ранены

Раненым военнослужащим оказали необходимую медицинскую помощь.

На Донбассе поддерживаемые Россией боевики 21 февраля в очередной раз нарушили режим прекращения огня, ранив украинского военного. Еще один защитник взорвался на неизвестном устройстве.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук на брифинге 21 февраля.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, их эвакуировали в госпитали.

"В результате обстрела один военнослужащий получил боевое травмирование, состояние его здоровья удовлетворительное. Еще один воин получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете, состояние его здоровья тяжелое", — сообщил Ковальчук.