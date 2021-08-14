На Донбассе боевики убили своего "коллегу", который пьяным застрелил семь человек — радиоперехват разговоров

После ликвидации наемника уволили задним числом.
Боевики "ДНР" поймали и убили своего "коллегу" Даниила Цуприка. Он пьяным стрелял из оружия и подорвал гранату, в результате чего погибли семь человек — четыре наемника и трое местных жителей.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на радиоперехват.
"Подразделением специального назначения Министерства внутренних дел так называемой" ДНР "ефрейтора Цуприка было обнаружено и ликвидировано. После этого, с целью избежания ответственности, командованием 9-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса так называемой" ДНР ", в котором проходил службу Д. Цуприк, было принято решение об увольнении указанного преступника "задним числом" — 9 августа с. г.", — сообщает украинская разведка.
Радиоперехват разговора боевиков "ДНР" 13 августа относительно ликвидации Цуприка:
- Ну, все, ликвидировали этого дядю.
- На Ленинском, в двухэтажном каком-то красном доме, бывшее КНП какое-то.
- Ну, ликвидировали.
- Ну, я так понимаю, что оттуда вояк убрали. Скорей всего СОБРовцы и скорей всего спецназ МВД, наверное.
- Потому что туда приезжал начальник криминальной полиции генерал-майор, б**дь. Сейчас скажу, как его, Грошевой. Мой старый знакомый, но я с ним не виделся.
- Я вкратце расспросил, а как его ликвидировали. Чем, я не знаю.
- Не знаю, что нашим будет.
- Ну, увольняли 11-м числом, б**дь, даже 9-м.
- Но только, как у него оружие пропало. Я не знаю, что командиру за это будет.
- Ну, как бы утрата оружия, б**дь.
Радиоперехват разговора боевиков 9-го отдельного мотострелкового полка "ДНР" 13 августа — инструктаж отдельных должностных лиц об ограничении использования мобильных телефонов для передачи служебной информации (на языке оригинала):
- Слышишь, по телефону вообще нах*й ни о чем пиз**ть, а то твой вчерашний разговор с Назаром в Интернете уже нах*й слитый.
- Который ты звонил, б**дь, ему и говорил, *кое, что сказал б**дь, чтоб они аккуратней лазили нах*й.
- Вот мы его только что слушали.
- Он уже слитый у нас.
- Да.
- А где ты был вчера, б**дь, когда звонил пацанам?
- Не говори по трубке них*я, короче, потому что, б**дь, твой и еще одного человечка, не мало известного, слили базар нах*й, вот мы сейчас слушали.
- Ну все, что ты базарил там. Я сейчас включу тебе, чтоб ты слушал: "…лазит с автоматом в наших краях, так что, короче, аккуратней. Гайцы вот здесь тут, короче, лазили и стреляют всех, кого видят". Услышал? Так что, короче, вообще нах*й, по-минимуму, б**дь, открытость. Всем там передай.
Напомним, за прошедшие сутки, 13 августа, в результате обстрелов российских наемников получили ранения двое украинских военных. На Донбассе зафиксированы два нарушения режима прекращения огня.