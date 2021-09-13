На Донбассе боевики убили украинского морпеха: опубликовано фото грузовика, в котором погиб военный

Артур Голуб руководил грузовиком, в который попали оккупанты.

На Донбассе в результате обстрела поддерживаемых Россией боевиков погиб 27-летний матрос Артур Голуб из Житомирской области. Он находился в грузовике, в который попали оккупанты.

Фото последствий враждебных действий оккупантов опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

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Инцидент произошел возле Верхнеторецка, где в грузовик попала противотанковая управляемая ракета, запущенная боевики.

"Этого замечательного парня из села Малин Житомирской области звали Артур Голуб. Учился в Национальном университете биоресурсов. Пошел защищать Родину. Братство морпехов стало его второй семьей ... Будем помнить тех, кто прямо сейчас отдает за эту страну дороже", — написал Андрей Цаплиенко.

В Коростенский РГА Житомирской области сообщили, что украинский воин погиб от попадания в грузовик, которым он руководил. Там также выразили соболезнования родным и близким погибшего воина.

"К сожалению, Украина потеряла еще одного патриота и своего защитника. Горько, что сегодня лучшие из лучших отдают жизни ради того, чтобы мы имели мирное небо над головой. Мы глубоко сочувствуем родителям и семье Артура Голуба. Пусть Господь Бог помогает вам перенести эту тяжелую боль потери близкого человека. Вечная память Защитнику Украины", — сказано в сообщении.

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Напомним, что на Донбассе за 11 сентября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов двое украинских военных погибли, 9 — получили ранения, 1 — боевое травмирования.

А за прошедшие сутки, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение. Еще трое защитников получили осколочные ранения.

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