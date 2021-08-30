На Донбассе боевики убили украинского военного, еще один получил ранение

Состояние здоровья раненого — средней степени тяжести.
Сегодня, 30 августа, боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс служба ОТУ "Север".
В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб. Еще один получил ранение. Его срочно эвакуировали в больницу. Состояние здоровья раненого — средней степени тяжести.
Украинские военные огнем в ответ прекратили агрессию противника. О вражеских обстрелах сообщили представителям СММ ОБСЕ.
За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения ООС было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Двое бойцов получили ранения.
Напомним, 28 августа боевики обстреляли Авдеевку. В результате вражеских обстрелов восемь украинских военных получили ранения и боевые травмы.