На Донбассе боевики угрожали наблюдателям миссии и глушили беспилотники — ОБСЕ

Оккупанты пытались препятствовать работе ОБСЕ.

На Донбассе боевики угрожали наблюдателям ОБСЕ тюрьмой, а также препятствовали работе.

Об этом говорится в официальном отчете ОБСЕ.

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"В пункте пропуска на границе около н. п. Довжанское (неподконтрольный правительству, 84 км юго-восточнее Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район, заявив, что "СММ не разрешено посещать этот район без согласования с его руководством", и угрожал "арестовать и посадить наблюдателей Миссии в тюрьму, если они не покинут этот район по его требованию", — говорится в отчете.

Кроме того, БПЛА СММ снова испытывали влияние помех сигнала GPS.

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Ранее стало известно, что из оккупированного Донецка увозят американских сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как пишет Reuters, их вывозят автомобилями на фоне опасений возможного российского вторжения.