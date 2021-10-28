На Донбассе боевики застрелили 36-летнего украинского бойца: что о нем известно

На Донбассе боевики застрелили 36-летнего украинского бойца: что о нем известно

36-летний боец заключил контракт о прохождении военной службы в марте этого года.

В Луганской области в результате вражеского обстрела вооруженными формированиями РФ поселка Новотошковское погиб 36-летний украинский военнослужащий Виктор Рачугин.

Об этом сообщается на Facebook-странице Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Старший оператор отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка и старший солдат получил несовместимое с жизнью пулевое ранение в среду, 27 октября.

Также читайте На Донбассе активизировались боевики: сбросили неизвестное взрывное устройство и убили нашего бойца

Отмечается, что Виктор Рачугин родился 31 января 1985 года в Запорожье, получил среднее специальное образование, работал по специальности. Боец заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины в марте этого года.

"По желанию семьи погибшего прощание состоится на Аллее Защитников в парке Металлургов в субботу, 30 октября, в 10:00", — сообщили в Запорожском областном ТЦК и СП.

Напомним, что за прошедшие сутки боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Новости Украины: киевские активисты принесли "труппы" жителей Донбасса под посольство России

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку