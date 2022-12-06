На Донбассе дезертировала группа оккупантов: их поймали и казнили свои же

Группа оккупантов, среди которых завербованные зеки, решили сбежать со своих позиций с оружием в руках.

Российские оккупанты в Донецкой области сбежали со своих позиций с оружием в руках.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 6 декабря.

Инцидент произошел еще 30 ноября в районе Верхнеторецкого Донецкой области. 13 дезертиров из 21 – это завербованные зеки.

"Командование российских оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей. По состоянию на 5 декабря все дезертиры уничтожены", — отметили в Генштабе.

Дезертирство в рядах оккупантов

Сегодня стало известно в Новошахтинске Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских из пулемета. По предварительной информации, это дезертир, сбежавший из рядов оккупационной армии.

Ранее сообщалось, что российский дезертир, сбежавший из находившейся в Буче военной части прибыл в Испанию и готов свидетельствовать о зверствах россиян.

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