На Донбассе из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только на одном

На Донбассе из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только на одном

Пропуск граждан блокируют боевики.

На линии разграничения на Донбассе полноценно действует только один контрольный пункт въезда-выезда — "Станица Луганская". Еще шесть — почти не работают, потому что их работу блокируют боевики.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

"По решению командующего Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты работают ежедневно с 08:00 по 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины", — говорится в сообщении .

Операция объединенных сил / Facebook

Напротив КПВВ "Новотроицкое" боевики разблокируют движение только для отдельных граждан и только два раза в неделю — в понедельник и пятницу.

"В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 645 человек и 91 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 601 человек и 97 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию", — уточнила пресс-служба.

Через КПВВ "Новотроицкое" также проехали два грузовика с гуманитарным грузом — Международный Комитет Красного Креста доставил стройматериалы для населения временно оккупированной территории Украины.

Операция объединенных сил / Facebook

Только на "Станице Луганской" происходит полноценный пропуск:

"Пассажиропоток там вообще остается на уровне предыдущего периода. Стоит отметить, что с момента изменения правил пересечения линии разграничения, связанных с карантином, отмечается уменьшение в два раза пассажиропотока в сторону контролируемой территории. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 11903 человека, а на контролируемую территорию — 12548 человек".

Украинские пограничники обнаружили четыре человека, которые хотели попасть на свободную территорию Украины с частично поддельными документами. Этими уголовными правонарушениями занимается Нацполиция.

Операция объединенных сил / Facebook

Новые правила пересечения КПВВ с 5 августа 2021 года из-за карантина:

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации.

Иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь полис страхования.

В то же время действует широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется.

Самоизоляция прекращаться в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.

Обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывания в КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.

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