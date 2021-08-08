На Донбассе из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только на одном

Пропуск граждан блокируют боевики.
На линии разграничения на Донбассе полноценно действует только один контрольный пункт въезда-выезда — "Станица Луганская". Еще шесть — почти не работают, потому что их работу блокируют боевики.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
"По решению командующего Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты работают ежедневно с 08:00 по 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины", — говорится в сообщении .
Напротив КПВВ "Новотроицкое" боевики разблокируют движение только для отдельных граждан и только два раза в неделю — в понедельник и пятницу.
"В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 645 человек и 91 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 601 человек и 97 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию", — уточнила пресс-служба.
Через КПВВ "Новотроицкое" также проехали два грузовика с гуманитарным грузом — Международный Комитет Красного Креста доставил стройматериалы для населения временно оккупированной территории Украины.
Только на "Станице Луганской" происходит полноценный пропуск:
"Пассажиропоток там вообще остается на уровне предыдущего периода. Стоит отметить, что с момента изменения правил пересечения линии разграничения, связанных с карантином, отмечается уменьшение в два раза пассажиропотока в сторону контролируемой территории. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 11903 человека, а на контролируемую территорию — 12548 человек".
Украинские пограничники обнаружили четыре человека, которые хотели попасть на свободную территорию Украины с частично поддельными документами. Этими уголовными правонарушениями занимается Нацполиция.
Новые правила пересечения КПВВ с 5 августа 2021 года из-за карантина:
- Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации.
- Иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь полис страхования.
- В то же время действует широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется.
- Самоизоляция прекращаться в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.
- Обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывания в КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.