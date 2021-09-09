На Донбассе массово раздают "паспорта" РФ: для чего Кремлю новые "неполноценные" граждане

На Донбассе массово раздают "паспорта" РФ: для чего Кремлю новые "неполноценные" граждане

Российская "паспортизация" жителей ОРДЛО сопровождается агитацией за пропутинскую партию "Единая Россия".

В Службе безопасности Украины обнаружили незаконную массовую раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса перед выборами в Госдуму РФ.

Об этом сообщили в четверг, 9 сентября, в пресс-службе СБУ.

"С июня 2021 года по прямым указаниям из России жители ОРДЛО массово и в ускоренных темпах получают российское гражданство, при этом происходит это в принудительном порядке", — говорится в сообщении.

По информации СБУ, оккупанты раздают российские паспорта жителям ОРДЛО, чтобы привлечь их к незаконному участию в выборах в Госдуму РФ и обеспечить максимальную поддержку правящей партии "Единая Россия".

Оккупанты проводят активную агитацию за пропутинскую партию на оккупированных территориях Донбасса. Для участия жителей ОРДЛО в российских выборах "Единая Россия" организует выезд для голосования в приграничных городов Ростовской области. Еще один механизм привлечения избирателей с оккупированных территорий — незаконное голосование онлайн.

Как утверждают в СБУ, в "документах", которые раздают жителям ОРДЛО, нет прописки и указывается фиктивное подразделение миграционной службы в Ростовской области. Таким образом их владельцы не становятся полноценными гражданами России, в частности они не получают право на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора.

"Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции ", — сообщили в СБУ.

Напомним, в Кремле до конца текущего года планируется выдать на Донбассе миллион российских паспортов. Раздача "двуглавых" паспортов в упрощенном порядке для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) началась еще в 2019 году.

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