На Донбассе нашли по меньшей мере 12 стихийных захоронений людей

Захоронения не зафиксированы органами власти и не оформлены должным образом. Например, человека похоронили в воронке из-под снаряда во дворе дома.

В Донецкой и Луганской областях зафиксировали 12 стихийных захоронений вблизи линии разграничения.

Об этом рассказал главный эксперт по вопросам адвокации ОО "Подснежник" Игорь Сосонский, передает "Громадське радио".

"На сегодняшний день такие захоронения мы зафиксировали как минимум в трех населенных пунктах: Старомарьевка, Донецкая область, и 2 населенных пункта с ограниченным доступом (Пески и Опытное, Донецкая область). Мы знаем о 12 случаях стихийных захоронений. Это проверенные факты", — сказал Сосонский.

По его словам, захоронения не зафиксированы органами власти и не оформлены должным образом. Например, человека похоронили в воронке из-под снаряда во дворе дома.

"Последний зафиксированный нами случай — это смерть в результате бытового пожара. К сожалению, в этот населенный пункт не выехали службы экстренной помощи и службы, которые должны были зафиксировать факт смерти. Местные жители вынуждены были похоронить этого человека без документов. Такой случай также считается стихийным захоронением", – отметил общественный активист.

Напомним, что российские танкисты провели боевые стрельбы у границ Украины и в оккупированном Крыму.

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