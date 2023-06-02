На Донбассе объявлена принудительная эвакуация детей: названы населенные пункты

В семи населенных пунктах Донецкой области было объявлено о принудительной эвакуации детей. Это мера пресечения, принятая в связи с ухудшением ситуации в регионе и для обеспечения безопасности детей.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram.

Планируется эвакуировать 239 детей из Донецкой области. В частности, несовершеннолетних будут принудительно вывозить из Железного, Нью-Йорка, Северного, Константиновки (село), Иванополья, Николаевки и Подольского.

"Для эвакуированных детей предусмотрены различные меры поддержки. Они будут передвигаться в сопровождении одного из родителей или законного представителя. Во время эвакуации им будет предоставлено бесплатное убежище, где они получат необходимые социальные гарантии, гуманитарную помощь и психологическую поддержку", — говорится в сообщении.

Напомним, в селе Богоявленка в Донецкой области, расположенном примерно за 15-20 км до линии столкновения, отряд полиции "Белые ангелы" вместе с мамой эвакуировали последнего ребенка — 9-летнюю девочку. Ее отец погиб от вражеского снаряда.

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