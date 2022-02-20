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На Донбассе оккупанты 136 раз обстреляли украинские позиции: среди военных ВСУ есть потери

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На Донбассе оккупанты 136 раз обстреляли украинские позиции: среди военных ВСУ есть потери

УНИАН

На Донбассе погибли два украинских военнослужащих.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска за прошедшие сутки, 19 февраля, 136 нарушили режим "тишины", 116 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС 20 февраля.

Указывается, что российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках ТКГ.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

Один военнослужащий получил боевое травмирование. Командование Объединенных сил выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.

В течение 19 февраля боевики обстреляли:

  • Семь раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Четыре раза Старогнатовка — из артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Три раза Новоселовка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Широкино – из минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Пять раз Новогнатовка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Четыре раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Четыре раза Майское – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
  • Четыре раза Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Южное — из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Пять раз Новозвановка – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Пять раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета.
  • Дважды Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.
  • Девять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Пять раз Крымское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Четыре раза Марьинка – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
  • Дважды Опытное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Четыре раза Нью-Йорк из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.
  • Пять раз Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Пять раз Станицу Луганскую из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Причепиловку — из минометов калибра 120 мм.
  • Сизое — из минометов калибра 120 мм.
  • Новогригорьевку — из артиллерии калибра 122 мм.
  • Семь раз Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
  • Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Четыре раза Шумы – из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Пять раз Зайцево – артиллерии калибра 152 мм и 122мм, минометов калибра 120 мм.
  • Пять раз Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Трехизбенку – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Богдановку – из минометов калибра 120 мм.
  • Авдеевку – из минометов калибра 120 мм.
  • Новоселовку Вторую – из минометов калибра 120 мм.
  • Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
  • Новоалександровку — из минометов калибра 120 мм.
  • Чермалык – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Пески – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
  • Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм.
  • Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Особенно циничными, как отмечается, были обстрелы КПВВ "Счастье", которое три раза попадало под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов.

"Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ "Счастье" является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Пострадавших гражданских лиц личного состава КПВВ нет", — сказано в сообщении.

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Гранитное – из минометов калибра 120 мм.
  • Старогнатовку – из минометов калибра 82 мм.
  • Луганское – из минометов калибра 120 мм.
  • Опытное – из минометов калибра 120 мм.
  • Пески – из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага. Подразделения Объединенных сил продолжают делать определенные задачки по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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