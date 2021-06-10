На Донбассе оккупанты 6 раз открывали огонь: один боец получил ранения

Террористы открывали огонь у Шумов, Новгородского, Причепиловки, Старогнатовки, Водяного.
С начала суток, 10 июня, боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты открывали огонь у Шумов, Новгородского, Причепиловки, Старогнатовки, Водяного.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние здоровья раненого — средней тяжести.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех нарушениях оккупантов Украина проинформировала ОБСЕ.
Ранее стало известно имя 22-летней военной, трагически погибшей в Донбассе.