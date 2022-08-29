На Донбассе оккупанты активно применяют авиацию во время атак на позиции ВСУ

Попытки наступления российских оккупантов на пяти направлениях в Донецкой области были безуспешными.

В понедельник, 29 августа, российские оккупационные войска, применяя артиллерию и авиацию, не смогли улучшить свое положение в Донецкой области, попытки штурма позиций ВСУ закончились потерями и отступлением.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении оккупанты открыли артиллерийский огонь недалеко от Довгенького, Норцовки, Красного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска. Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, но успеха не добились и отступили.

На Краматорском направлении продолжаются вражеские обстрелы из артиллерийских систем по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки. Противник задействовал авиацию для ударов неподалеку от Григоровки и Татьяновки. Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом – потерями и бегством.

На Бахмутском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск, Торецк, Бахмут и Кодема.

“Возле двух последних также зафиксированы удары российской авиации. Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледарь, Веселая Долина, Бахмут и Кодема”, — уточнили в Генштабе.

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На Авдеевском направлении враг обстреливал районы Авдеевки, Опросного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя. Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил.

На Новопавловском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Павловки, Владимировки, Времовки, Новоселки и Шевченко. Задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Владимировки. Также оккупанты неудачно попытались наступать в направлении Павловки.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты обстреляли Бахмут. Из-за обстрела был частично разрушен пятиэтажный жилой дом.

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