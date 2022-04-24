На Донбассе оккупанты атакуют украинские позиции по всей линии столкновения – штаб

На Донецком и Таврическом направлениях россияне наращивают системы управления и противовоздушной обороны.
Захватчики продолжают атаковать позиции украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Они наносят авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 24 апреля.
Северодонецкое направление
Россияне пытались совершать штурмовые действия в направлении Лимана и Яцкивки, однако успеха не имели. Оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное. Враг пытался закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного, успеха не добился. Начал продвижение в направлениях населенных пунктов Орехово и Нижнее.
Попаснянское направление
Подразделения оккупантов пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Враг также проводил перегруппировку и осуществлял пополнение личным составом и боеприпасами и подготовку к дальнейшим штурмовым действиям.
Кураховское направление
При поддержке артиллерии противник предпринял попытку наступления в направлении Новомихайловки и Марьинки. Успехов не имел.
Мариупольское направление
Захватчики продолжали атаковать в районе "Азовстали". Враг наносил авиационные удары по определенным объектам гражданской инфраструктуры. Оккупанты совершали штурмовые действия в направлении Времовки, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.
На временно занятых территориях Украины российские оккупанты вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в том числе свободу передвижения.
"Украинские защитники и защитницы держат оборону и наносят врагу значительные потери", — заверили в штабе.
Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на белорусской границе.
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