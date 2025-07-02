На Донбассе оккупанты коварно обстреляли спасателей дронами - фото последствий

Последствия обстрела

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На Донбассе во время ликвидации последствий вражеского обстрела частного жилого сектора в Дружковской громаде российские оккупанты целенаправленно атаковали спасателей с помощью дрона.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Telegram.

«К счастью, личный состав не пострадал: пожарные вовремя приостановили проведение работ и отошли на безопасное расстояние», — говорится в сообщении.

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В ГСЧС отметили, что в результате ударной волны была повреждена пожарная автоцистерна: выбиты окна и деформированы отсеки автомобиля.

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

Напомним, ранее мы писали о том, что во время атаки на Киев 6 июня получили раненияСпикер ГСЧС Киева Павел Петров и сотрудница пресс-службы Инна Жельчик.