На Донбассе оккупанты наращивают обстрелы позиций ООС: под вражеский огонь попали жилые дома (фото)

На Донбассе оккупанты наращивают обстрелы позиций ООС: под вражеский огонь попали жилые дома (фото)

Российские наемники на Донбассе 23 июля обстреляли из минометов населенный пункт Опытное.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 23 июля, поддерживаемые Россией боевики десять раз нарушали режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных за прошедшие сутки в результате вражеского огня нет.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба Объединенных сил.

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Так, вблизи Опытного враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Марьинки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Красногоровки боевики осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Пески оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра.

У Катериновки российские наемники вели обстрел с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Павлополь противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

На Приазовье, неподалеку Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции по автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора опытно.

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Кроме того, на Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра 24 июля, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. У населенного пункта Новоалексеевка враг применил противотанковые ракетные комплексы. Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Как сообщалось, российско-оккупационные войска 23 июля с автоматических станковых гранатометов обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка. В результате местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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