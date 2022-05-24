На Донбассе оккупанты наступают по всем направлениям и пытаются прорвать украинскую оборону — Генштаб

На Донбассе оккупанты наступают по всем направлениям и пытаются прорвать украинскую оборону — Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе.

Там российские оккупанты наступают, обстреливают украинские позиции и наносят авиаудары.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 24 мая.

На Донецком направлении россияне продолжают активные наступательные действия пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

На этом же направлении оккупанты нанесли авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в Краматорске, Лимане и Славянске.

На Лиманском направлении противник активизировал ведение боевых действий. При поддержке артиллерии и авиации враги наступают в направлении Лимана.

На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, россияне наступают в направлении Северодонецка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липово и Белогоровка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наносили удары штурмовой и армейской авиацией. В то же время армия РФ не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Песков и Марьинки.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты захватили Светлодарск.

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