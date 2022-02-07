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На Донбассе оккупанты обстреляли украинские позиции: один военный ранен

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На Донбассе оккупанты обстреляли украинские позиции: один военный ранен

УНИАН

Рубежи украинских подразделений остались прежними, отметили в штабе ООС.

Российско-оккупационные войска нарушили режим тишины и обстреляли из стрелкового оружия позиции ВСУ, в результате чего один военный получил ранения.

Об этом говорится в вечернем своде ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Недалеко от Песков боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия. Позиции защитников Южного российские наемники обстреливали из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

В результате действий оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Как отмечают в пресс-центре штаба ООС, рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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