На Донбассе оккупанты похвастались, что захватили ЗРК Stormer HVM: он оказался макетом (фото)

На Донбассе оккупационные войска обнаружили и захватили макет зенитно-ракетного комплекса Stormer HVM.

Об этом пишет "Милитарный".

Это произошло на одном из направлений, а фото опубликовал российский пропагандист Григорий Вдовина.

Макет собран из фанерных листов, балок и окрашен в темный цвет.

Производство макетов военной техники и систем противовоздушной обороны в Украине осуществляется с использованием оригинальных размеров и высокой детализации.

Украинский макет ЗРК Stormer HVM в Донбассе. Ноябрь 2024. Украина.

По этой причине россияне часто уничтожают именно макеты таких систем, ошибочно принимая их за настоящие комплексы ПВО, таких как IRIS-T, NASAMS и другие.

Макеты военной техники использовались давно, еще во время Второй мировой войны и достаточно эффективно применялись для обмана противника, для дезинформации и чтобы отвести удар от настоящей техники.

Российский пневмокаркасный макет самоходной огневой установки 9А317 из состава ЗРК "Бук-М2". Январь 2024 года. Россия. Фото: спутник

Но современные технологии вывели искусство обмана противника на новые высоты. С течением времени изменяется форма и материал из которых макеты изготавливаются.

Британский ЗРК STORMER уничтожает цели днем, ночью и в любую погоду. На его вооружении стоят ракеты Starstreak. Поэтому такие ценные системы важно маскировать.

Каждая из ракет системы имеет три "стрелы", которые разделяются в воздухе и поражают цель обломками.

ЗРК Stormer HVM в Украине, 2023 год. Фото: АрмияInform

STORMER может обнаруживать цели на расстоянии 18 км, дальность поражения составляет 7 км.

Одновременно пусковые установки британской зенитки вмещают 8 ракет Starstreak, всего боезапас машины – 12 ракет. Помимо ракеты Starstreak, есть возможность использования ракет Martlet, обеспечивающих дальность уничтожения целей до 9 км.

ЗРК Stormer HVM в Украине, 2023 год. Фото: АрмияInform

Напомним, воины ВСУ рассказали об уникальной ПВО, уничтожающей дроны и самолеты РФ.

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