На Донбассе оккупанты пытаются захватить Рубежное и участок трассы Попасная – Бахмут

На Донбассе оккупанты пытаются захватить Рубежное и участок трассы Попасная – Бахмут

На Лиманском направлении силами отдельных подразделений из состава 90-й танковой дивизии россияне пытались взять под полный контроль Александровку.

Также при поддержке артиллерии оккупанты хотели закрепиться в северной окраине населенного пункта Шандриголово. Однако успеха не имели.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 8 мая.

На Северодонецком направлении враг пытается овладеть населенным пунктом Рубежное, успеха нет.

На Попаснянском направлении пытается занять позиции в Попасной и взять под контроль участок автодороги Попасная – Бахмут.

Россияне наступают в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеют, продолжаются бои. На Кураховском направлении они пытаются улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Новомихайловка, успеха не имеют.

Карта войны за 8 мая