На Донбассе оккупанты ранили еще одного военного: его состояние тяжелое

На Донбассе оккупанты ранили еще одного военного: его состояние тяжелое

После обстрела была осуществлена аэромедицинская эвакуация раненого бойца в больницу.

Сегодня, 29 августа, боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим тишины. В результате обстрела был ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север".

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Бойцу оказали медицинскую помощь. После этого была осуществлена аэромедицинская эвакуация раненого в больницу. Состояние здоровья украинского защитника оценивается медиками как тяжелое.

Для прекращения огневой активности оккупантов бойцы ООС применили дежурные огневые средства. Об обстреле боевиков сообщили представителям СММ ОБСЕ.

Напомним, что за прошедшие сутки, 28 августа, зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями России. Было ранено десять военных.

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