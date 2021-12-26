На Донбассе оккупанты ранили украинского бойца: воин в тяжелом состоянии

В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.
Сегодня, 26 декабря, боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями оружие..
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем. Вблизи Талковки террористы использовали беспилотник для сброса выстрелов ВОГ-17.
В результате вражеских действий один украинский военный получил ранение. Бойца эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья тяжелое.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Напомним, что на Донбассе Рождество 25 декабря обошлось без обстрелов.
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