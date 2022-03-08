На Донбассе оккупанты уничтожили памятник Герою Украины Василию Слепаку (фото)

Украинские защитники заверили, что не простят захватчиков-вандалов.

В Донецкой области российские оккупанты уничтожили памятник известному украинскому оперному певцу и участнику войны на востоке Украины Василию Слепаку.

Об этом сообщает пресс-служба одной из механизированных бригад ВСУ.

"Циническое поведение оккупанта не перестает поражать. Недалеко от н.п Луганское Донецкой области наблюдаем незаурядное проявление вандализма: оккупанты уничтожили памятник Василию Слипаку — всемирно известному украинскому оперному певцу, солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику Революции Достоинства и боевых действий на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Василий Слипак почти 20 лет жил во Франции, был солистом Национальной парижской оперы. С первых дней войны на Востоке Украины Василий ездил на фронт как волонтер, а затем присоединился к добровольцам "Правого сектора". Погиб 29 июня 2016 года близ Луганского. Ценой своей жизни он спас собратьев. Монумент Слепака был установлен в 2019 году.

Украинские защитники заверили, что не простят оккупантам таких низких действий.

"Совсем скоро каждый из них будет наказан и почувствует "украинский мир" на собственной коже. Самопожертвование Василия Слипака во имя независимой Украины всегда в наших сердцах. Так что памятник восстановим и целостность страны тоже. Враг будет наказан за все преступные действия против украинского народа", — подчеркнули в бригаде.

Ранее сообщалось, что в Буче оккупанты "разгатали" памятник воинам-"афганцам".

Читайте также: