На Донбассе оккупанты заставляют подростков участвовать в боевых действиях – Денисова

На Донбассе оккупанты заставляют подростков участвовать в боевых действиях – Денисова

Российские оккупанты втягивают в боевые действия подростков с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Во время выполнения боевых задач оккупантов погиб выпускник военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" Патриотической ассоциации Донбасса — Андрей "Цербер", — отметила Денисова.

15 апреля состоялись похороны парня.

Милитарная организация оккупантов "Юность Новороссии" находится в городе Молодогвардейск Краснодонского района Луганской области, оккупированном с 2014 года. Образована 2 ноября 2014 года.

Клуб осуществляет подготовку детей с 10 до 18 лет по направлениям: строевая подготовка, физическая подготовка, медицина, история, тактика. Участниками клуба являются более 90 детей. Большинство детей – это сироты, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Патриотическая ассоциация Донбасса" координирует все "военно-патриотические клубы" в ОРДЛО. Председатель организации – Селиванов Алексей Сергеевич, который на временно оккупированной территории в Запорожской области возглавляет так называемое "Энергодарское межрайонное управление милиции".

Людмила Денісова / Facebook

Напомним, что в Мариуполе россияне почти месяц держали в плену и пытали 20-летнего азербайджанца.

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