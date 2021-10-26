На Донбассе от пуль боевиков погиб украинский военный, еще один ранен

На Донбассе от пуль боевиков погиб украинский военный, еще один ранен

Оккупанты 26 октября обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности ОТУ "Восток".

На Донбассе поддерживаемые Россией боевики 26 октября во время очередного нарушения режима "тишина" обстреляли украинские позиции и смертельно ранили военного ООС.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

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Военный погиб под обстрелом в зоне ответственности ОТУ "Восток". Боец Объединенных сил в результате обстрела получил ранение, не совместимое с жизнью.

Еще один защитник Украины также получил осколочное ранение. К счастью, он жив, ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние здоровья бойца врачи оценили как удовлетворительное.

Украинские военные, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, открыли ответный огонь на вражескую атаку. Бойцам удалось заставить боевиков прекратить обстрел.

В оперативно-тактической группировке "Восход" отметили, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

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