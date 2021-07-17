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На Донбассе от вражеских обстрелов один военнослужащий ООС получил пулевое ранение

На Донбассе от вражеских обстрелов один военнослужащий ООС получил пулевое ранение

УНИАН

Состояние здоровья раненого — средней тяжести.

По состоянию на 7 часов утра 17 июля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС.

Так, вблизи Чермалыка противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. В районе Водяного оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Возле Широкино и Павлополя российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской-Федерации применили артиллерию калибра 122 мм.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Состояние здоровья раненого — средней тяжести", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 16 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Напомним, 15 июля в результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое — боевое травмирование. Они находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника — тяжелое, других — удовлетворительное.