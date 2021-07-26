На Донбассе от вражеских обстрелов один воин ООС получил осколочные ранения, второй — боевое травмирование

На Донбассе от вражеских обстрелов один воин ООС получил осколочные ранения, второй — боевое травмирование

Состояние раненых — средней тяжести.

За прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

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Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС 26 июля.

Так, недалеко от Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского враг обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов. Возле Нью-Йорка оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали украинские позиции по автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Южного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, второй — боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых — средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 26 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов. Возле Авдеевки российские оккупанты обстреляли наши позиции с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

От начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет.

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