На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов и уничтожен зенитно ракетный комплекс "Тор"

Оккупанты Российской Федерации не прекращают обстреливать Луганскую и Донецкую области.
За прошедшие сутки на фронте на протяжении 16 мая отбиты 11 атак россиян.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Кроме того, уничтожен зенитно ракетный комплекс "Тор", пять танков, шесть артиллерийских систем (из них три РСЗО), 12 единиц боевой бронированной техники, один автомобиль.
Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Как сообщалось, на Донецком направлении российские оккупанты продолжают пытаться идти в наступление. Их попытки отражают вооруженные силы Украины. В частности, на Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино, во время боевых действий враг понес потери и отошел.
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