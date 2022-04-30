На Донбассе отбиты 14 атак россиян: они безуспешно пытаются наступать на Попасную и Новомихайловку

Армия Ромийской Федерации пытается наступать в Восточной операционной зоне в Луганской и Донецкой областях.
За прошедшие сутки на территории Донбасса отбиты 14 атак врага, уничтожены 11 танков, семь артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и 14 автомобилей.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 30 апреля.
В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление по нескольким направлениям. На Лиманском – в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман. На Северодонецком направлении оккупанты государства-террориста пытаются завершить захват Рубежного.
На Попаснянском направлении враг пытается наступать в направлении Калиново и Попасна. На Кураховском направлении захватчики пытаются наступить на Оленевку и Новомихайловку.
Впрочем, армия русской Федерации успеха не имела. Боевые действия на территории Луганской и Донецкой областей продолжаются.
Напомним, начались 66-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Детальнее о ситуации на фронте и направлениях — в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 30 апреля.
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