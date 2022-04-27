На Донбассе отбиты девять атак оккупантов, но россияне наступают в направлении Нижнего и Орехового

На Донбассе отбиты девять атак оккупантов, но россияне наступают в направлении Нижнего и Орехового

За прошедшие сутки, 26 апреля, на линии фронта Луганской и Донецкой областей отбиты девять атак российских оккупантов.

Впрочем, после оккупации Новотошкивского, входящего в состав Горной военно-гражданской администрации, россияне организовали наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

За прошедшие сутки Вооруженные силы уничтожили девять танков, 11 артиллерийских систем, четыре единицы специальной техники, 14 единиц бронированной, три боевых бронированных машины, три единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, четыре топливозаправщика и одну зенитную установку. Кроме того, подразделы ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

К слову, в Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

Напомним, начались 63 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Утреннее возведение Генштаба по состоянию на 27 апреля – в материале.

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