На Донбассе отбиты девять атак оккупантов, россияне пытаются штурмовать в районе Орехового

За прошедшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские защитники отбили девять атак российских оккупантов.
Захватчики государства-террористки пытались штурмовать позиции Вооруженных сил Украины в районе Орехового и Светличного Луганщины. Впрочем, получают отпор.
Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Не преуспевая в штурме украинских позиций, россияне со всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру мирных жителей.
За прошедшие сутки, 28 апреля, на фронте украинские защитники уничтожили шесть танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, автомобиль и зенитную установку, сбили самолет, крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, начались 65 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Ситуация на фронте – в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 29 апреля.
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