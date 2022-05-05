На Донбассе отражены 11 атак россиян: они безуспешно пытаются наступать на Попасную и Северодонецк

На Донбассе отражены 11 атак россиян: они безуспешно пытаются наступать на Попасную и Северодонецк

Российские оккупанты проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

Армия Российской Федерации пробует вести наступательные деяния на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Впрочем, попытки оккупантов государства-агрессора успеха не имеют.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты 11 атак врага. Украинским военным удалось уничтожить пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага.

Кроме того, подразделения ПВО сбили два вражеских самолета Су-30 и два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

Напомним, начались 71 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей. Детальнее о ситуации на фронте - в возведении Генштаба 5 мая.

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