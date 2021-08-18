На Донбассе под обстрел боевиков попала мирная жительница Золотого-4

На Донбассе под обстрел боевиков попала мирная жительница Золотого-4

Женщина находится в больнице.

За прошедшие сутки боевики обстреляли Золотое-4, в Луганской области: потерпела мирная жительница.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОГА.

Отмечается, что 17 августа боевики пять раз обстреляли населенные пункты в области, которые расположены вблизи линии разграничения. Били из минометов и противотанковых гранатометов со стороны Золотого-5, расположенного на неподконтрольной территории.

"Российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу", — сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Потерпевшая — это сельская жительница 1973 года рождения, проживающая на ул. Перша Вильна. Женщина получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 17 августа, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Его госпитализировали ло медучреждения. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.

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