На Донбассе погиб 19-летний военный из Днепропетровской области

При каких именно обстоятельствах погиб боец, пока неизвестно.
14 июля на Донбассе, в районе проведения ООС, погиб 19-летний боец из Днепропетровской области Александр Юрков. Парень служил наводчиком взвода танковой роты батальона воинской части А1302.
Об этом сообщили в Софийском районном терцентре комплектации и социальной поддержки.
"С грустью сообщаем о том, что 14 июля 2021 в районе проведения операции Объединенных сил погиб наводчик танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302 солдат ЮРКОВ Александр Александрович, 2002 года рождения, житель с. Криничоватое Софиевского района", — говорится в сообщении.
Отметим, неизвестно, при каких именно обстоятельствах погиб боец и была ли это боевая потеря. В сводке ООС о гибели бойца на Донбассе 14 июля не сообщали.
Напомним, российско-оккупационные войска в четверг, 15 июля, нарушили режим прекращения огня на Донбассе и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.