На Донбассе погиб 27-летний морпех с Житомирщины: в грузовик попала вражеская ракета

На Донбассе погиб 27-летний морпех с Житомирщины: в грузовик попала вражеская ракета

Артем Голуб — родом из Малина Житомирской области. Дома у погибшего осталась мама.

Сегодня, 12 сентября, боевики на Донбассе с ПТРК (управляемая ракета) выстрелили по грузовику украинских морских пехотинцев. Вследствие вражеского удара один воин погиб.

Об этом информирует пресс служба 503-го батальона морской пехоты.

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"Сегодня враждебная нечисть унесла жизни нашего собрата, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял. Погиб матрос Артур Голуб с Житомирщины", — говорится в сообщении.

Погибшему бойцу было всего 27 лет.

Как сообщают источники ТСН, инцидент произошел у Верхнеторецкого. Артем Голуб — родом из Малина Житомирской области. В 2020 году закончил Национальный университет биоресурсов и природопользования. В батальоне прослужил более 1,5 года. Дома у погибшего осталась мать.

Напомним, что сегодня, 12 сентября, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела один военнослужащий погиб.

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