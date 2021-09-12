На Донбассе погиб 27-летний морпех с Житомирщины: в грузовик попала вражеская ракета

Артем Голуб — родом из Малина Житомирской области. Дома у погибшего осталась мама.
Сегодня, 12 сентября, боевики на Донбассе с ПТРК (управляемая ракета) выстрелили по грузовику украинских морских пехотинцев. Вследствие вражеского удара один воин погиб.
Об этом информирует пресс служба 503-го батальона морской пехоты.
"Сегодня враждебная нечисть унесла жизни нашего собрата, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял. Погиб матрос Артур Голуб с Житомирщины", — говорится в сообщении.
Погибшему бойцу было всего 27 лет.
Как сообщают источники ТСН, инцидент произошел у Верхнеторецкого. Артем Голуб — родом из Малина Житомирской области. В 2020 году закончил Национальный университет биоресурсов и природопользования. В батальоне прослужил более 1,5 года. Дома у погибшего осталась мать.
Напомним, что сегодня, 12 сентября, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела один военнослужащий погиб.