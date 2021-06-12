На Донбассе погиб военный из Закарпатья: стало известно имя павшего бойца

Владимир Белов положил жизнь за Украину.

В пятницу, 11 июня, в результате вражеского обстрела в зоне ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Боец получил смертельное осколочное ранение. Павшим военным оказался житель Закарпатья Владимир Белов.

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Об этом сообщили в Закарпатской областной госадминистрации.

"Закарпатье прощается со своим Героем! Вчера, около 15:45 перестало биться сердце Владимира Белова. В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации наш мукачевец получил смертельные травмы", — говорится в сообщении.

В связи с потерей руководство области выразило соболезнования семье погибшего военного.

"Самые искренние соболезнования семье Беловых, друзьям, знакомым и собратьям. Низкий поклон родителям Владимира за воспитание мужественного патриота. Светлая память Вам, солдат", — написали в облгосадминистрации.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 11 июня, зафиксировано девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. В результате вражеского огня и погиб Владимир Белов.

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